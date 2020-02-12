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В России придумали механизм экономии при оплате услуг ЖКХ. Как заявил депутат Борис Чернышов, россияне, отказавшиеся от бумажных квитанций, смогут получить скидку. Соответствующее письмо он направил в адрес Министерства строительства и ЖКХ страны.

В своём обращении Чернышов отметил, что отказ от квитанций на бумаге позволит сэкономить средства на их печать и рассылку по почте.

Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты, — приводит текст обращения RT.

Размер скидки, по мнению парламентария, можно рассмотреть после принятия соответствующего решения.

Также обеспечить скидку можно за счет предприятий, которые размещают свою рекламу на квитанциях. За это гражданам можно выплачивать определённый процент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жильцов многоэтажек хотят освободить от обязанности платить по долгам соседей за жилищно-коммунальные услуги. Такая практика действует сейчас повсеместно, касается она платежей за общедомовые нужды. С инициативой запретить перераспределение долгов соседей выступили депутаты Госдумы.