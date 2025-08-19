Россияне сами звонят мошенникам по четырем причинам

Мошенники целенаправленно создают ситуацию, при которой жертва испытывает тревогу, угрозу и звонит первой, сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ в Telegram-канале. Таким образом, антифрод-системы не видят входящего звонка от афериста, который можно было бы заблокировать.

В мессенджер, на электронную почту или даже в почтовый ящик поступает «срочное и важное» сообщение. В нем будет говориться о взломе аккаунта на «Госуслугах», необходимости срочно переоформить банковские документы или карту, проблемах с оплатой ЖКХ или штрафов и необходимости связаться со «специалистом» или «следователем», — рассказали в МВД.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал при подозрительном звонке от лица оператора связи повесить трубку и обратиться в официальную службу поддержки. Он предупредил, что настоящие мобильные операторы никогда не запрашивают личные данные по телефону.