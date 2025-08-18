Россиянам объяснили, как не попасться на удочку лжеоператоров сотовой связи Доцент Щербаченко: при звонке лжеоператоров надо связаться со службой поддержки

Россиянам при подозрительном звонке от лица оператора связи необходимо повесить трубку и обратиться в официальную службу поддержки, чтобы проверить информацию, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он предупредил, что настоящие мобильные операторы никогда не запрашивают личные данные по телефону.

Появился новый вид мошенничества, когда злоумышленники звонят под видом сотрудников сотовых операторов. Они утверждают, что номер попал в список серых сим-карт, и предлагают исключить его из этого списка, чтобы избежать блокировки. Если вам звонят с незнакомого номера и представляются сотрудниками вашего сотового оператора, будьте осторожны. Операторы связи обычно не делают таких звонков. Если вам сообщили о проблеме с вашим номером, повесьте трубку и самостоятельно позвоните в службу поддержки вашего сотового оператора по официальному номеру телефона, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что для защиты от подобных схем нельзя сообщать по телефону персональную информацию, включая коды из СМС, ИНН или СНИЛС. Также, по его словам, не стать жертвой мошенников поможет использование двухфакторной аутентификации, в частности на «Госуслугах».

Если поступил звонок от лжеоператора связи, не сообщайте свои Ф. И. О., ИНН, СНИЛС или коды из СМС-сообщений по телефону. Мобильный оператор не требует такие данные для решения проблем с номером. Если вы получили СМС с просьбой подтвердить какие-либо действия или предоставить код, не спешите реагировать. Проверьте, действительно ли вы инициировали какие-либо операции, прежде чем отвечать на сообщения. Для своих аккаунтов на важных ресурсах, таких как «Госуслуги» и банковские счета, включите двухфакторную аутентификацию. Это добавит дополнительный уровень защиты и усложнит доступ мошенникам, — резюмировал Щербаченко.

Ранее в МВД напомнили, что, когда человека вызывают на допрос, правоохранительные органы обязаны не только уведомить об этом гражданина по телефону, но и направить ему повестку. В ведомстве предупредили, что в противном случае речь может идти о мошенниках. При таком сценарии рекомендуется прекратить разговор.