Россиянам рассказали, какие погодные аномалии ждать в декабре

Согласно актуальным прогнозам, грядущий декабрь окажется богатым на самые разные погодные аномалии, рассказал в беседе с NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. Он пояснил, что для некоторых регионов месяц может стать рекордно морозным и снежным.

Мы уже видим признаки того, что первый зимний месяц 2025 года, возможно, станет одним из самых аномальных за последние 150 лет. Например, согласно последним расчетам специалистов, в предстоящем декабре будут установлены новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах страны, — сказал Семенов.

Он предположил, что проявление таких экстремальных климатических условий связано в том числе с резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов. По словам собеседника NEWS.ru, они войдут в зону влияния центральных и восточных регионов России, а также северных широт.

Он не исключил, что в Якутии температура в декабре может опуститься до −50 градусов и ниже, а уровень осадков — превысить 200 мм. В Иркутской области мороз может дойти до отметки 42–43 градуса. В Мурманске и Республике Коми в декабре погода может оказаться еще более экстремальной: температура достигнет −45 градусов, а количество осадков в виде снега превысит 100 мм, при этом порывы ветра достигнут 30 м/с, провоцируя постоянные снежные бури и вихри.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в стране будет холоднее предыдущей. Согласно наиболее вероятному сценарию, температура при этом ожидается около или выше климатической нормы.