Россиянам рассказали, как пополнить баланс Apple ID Создатель kremlin.ru рассказал, как россияне могут пополнить баланс Apple ID

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Главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер в разговоре с NEWS.ru дал совет жителям России, столкнувшимся с проблемой оплаты Apple ID. По его словам, самый простой способ — завести банковскую карту в другой стране, которая не попала под санкции американской компании.

Самое простое решение на данный момент, к сожалению, это завести банковскую карту, например, в Белоруссии, и это в принципе закрывает эту проблему. В перспективе, конечно же, будут появляться новые механизмы обхода, но, к сожалению, они все до единого нестабильны, — заявил Геллер.

Ранее Apple отключила оплату подписок и приложений в App Store со счетов мобильных телефонов клиентов «МегаФона», Yota и Tele2. Такая возможность пока присутствует у пользователей МТС.

Кроме того, Apple запретила пополнять баланс Apple ID с кошельков Qiwi. Платёжный сервис сообщил, что его клиенты временно не могут пополнять с кошелька балансы App Store и iTunes. Это произошло «в связи с решением поставщика услуги».

В марте Apple запретила добавлять новые карты «Мир» в свою систему оплаты, а уже добавленными картами нельзя было расплатиться.