Apple запретила пополнять баланс Apple ID с кошельков Qiwi

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Платёжный сервис Qiwi сообщил, что его клиенты «временно» не могут пополнять с кошелька балансы App Store и iTunes. Как передаёт РИА Новости, это произошло «в связи с решением поставщика услуги».

На данный момент пополнение баланса App Store и iTunes временно недоступно для клиентов «Qiwi кошелька» в связи с решением поставщика услуги, — сообщили в компании.

Ранее пополнить баланс Apple ID пользователи могли двумя способами: списать деньги со счёта телефона или QIWI-кошелька. Теперь же россиянам не доступен ни один из них. В сети предлагают искать «gift-карты», однако пользователи утверждают, что ими давно никто не пользовался.

6 марта Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.

Позднее Apple запретила добавлять новые карты платёжной системы «Мир» в свою систему оплаты, а уже добавленными картами нельзя было расплатиться. Россияне подали на компанию в суд с требованием о возмещении морального вреда и «соразмерного уменьшения стоимости» устройств, на которых больше не работает ApplePay.