Apple остановила добавление новых карт «Мир» в свою систему оплаты

Apple запретила добавлять новые карты платёжной системы «Мир» в свою систему оплаты Apple Pay, сообщает Telegram-канал «Код Дурова». При этом отмечается, что добавленные ранее карты по-прежнему доступны для оплаты.

С сегодняшнего дня в Apple Pay нельзя добавить новые карты платёжной системы «Мир». Добавленные ранее карты доступны, но проверить, проходят ли платежи, нашей редакции пока не удалось, — отмечается в сообщении.

6 марта Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.

Впоследствии стало известно, что Apple разрешила расплачиваться банковской картой платёжной системы «Мир» в сервисах своей экосистемы и в учётной записи Apple ID. Добавление карты «Мир» позволяет оплачивать сервисы экосистемы Apple, такие как Apple TV или Apple Music, а также покупать приложения в магазине App Store.