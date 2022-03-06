Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay

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Альфа-Банк сообщил о продлении срока действия банковских карт Visa и Mastercard до конца 2028 года. С таким заявлением в кредитной организации выступили на фоне приостановки операций с картами данных систем в России.

Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28. Перевыпускать карту не надо, — сообщил банк в своём Telegram-канале. Как напомнили в Альфа-Банке, все карточки...