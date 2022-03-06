Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay

Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard перестанут функционировать в России, заявил ЦБ РФ. Однако бесконтактная оплата с помощью этих карт, как и стандартная контактная, останется доступна в полной мере на всей территории России.
Сервисы Эпл пэй и Гугл пэй для карт Виза и Мастеркард будут не доступны, — пишет Центробанк в разделе ответов на частые вопросы касаемо санкционных ограничений.
Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платежный сервис «Мир пэй», доступный пока что только на операционной системе Android. Подчёркивается, что на данный момент более 80 российских банков предоставили функцию подключения карты «Мир» к сервису.