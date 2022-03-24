Apple ограничила оплату картами платёжной системы «Мир»

Компания Apple ограничила оплату картами российской платёжной системы «Мир» и стала постепенно убирать из приложения Apple Pay возможность проводить оплату картой отечественной платёжной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки держателей карты «Мир».

Компания Apple ограничили оплату картами платёжной системы «Мир». На данный момент уже и добавленные они постепенно убирают из приложения Apple Pay, — сообщил сотрудник поддержки российской платёжной системы.

6 марта Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.

В этот же день Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что карты, выпущенные этими компаниями на российской территории, не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.

После этих событий Банк ВТБ сообщил о семикратном росте спроса на карты отечественной платёжной системы. Там напомнили, что транзакции по картам российской платёжной системы возможны не только в России, но и в некоторых зарубежных странах, таких как Турция, Армения, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Вьетнам.