Россияне через суд потребовали компенсации за неработающий ApplePay

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В Пресненский районный суд Москвы подан коллективный иск к ООО «Эппл Рус» от покупателей техники Apple, которые требуют компенсации морального вреда и «соразмерного уменьшения стоимости» устройств, на которых больше не работает ApplePay. Юристы отмечают, что Apple никогда не давала гарантий повсеместной работы системы, однако де-факто она выступает частью товара и его стоимости, пишет «Коммерсант».

Двадцать покупателей техники Apple заявили, что покупали устройства с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение, что является нарушением закона о защите прав потребителей. Они требуют компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей на каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров. Её определит суд по результатам экспертизы.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин полагает, что шансы на удовлетворение иска исключительно низки, поскольку технически ApplePay доступна для российских владельцев гаджетов, а сама Apple не гарантирует возможность использования системы во всём мире. В то же время взыскать компенсацию с ООО «Эппл Рус» можно, поскольку само юрлицо не ликвидировано и по-прежнему имеет счета в России.

В свою очередь, руководитель департамента контроля качества «Амулекс» Нурида Ибрагимова полагает, что в данном случае имеет место нарушение обязанности обеспечить использование товара в течение его срока службы, предусмотренной законом о защите прав потребителей. Глава практики разрешения споров Savina Legal Артем Баринов отмечает, что суды готовы удовлетворить общественный запрос на реванш за уход иностранных компаний: ранее подобный иск в российский суд подали подписчики стримингового сервиса Netflix, также объявившего о приостановке работы в России.

Суды будут меньше обременять себя вопросами права и больше судить в парадигме «свой-чужой», — пояснил Баринов.

В начале марта сервис Netflix объявил о приостановке своей работы на территории России, назвав причиной такого решения ситуацию на Украине. В ответ на это российские пользователи подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск к видеосервису, заявив о нарушении прав россиян в связи с односторонним отказом платформы от предоставления услуг. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей. Юрист Юрий Капштык отметил, что при построении защитной линии платформа Netflix будет ссылаться на свои условия пользования, а они являются добровольными, поэтому иски вряд ли будут удовлетворены.