Сервис PayPal приостановил работу в России

Электронная платёжная система PayPal временно приостанавливает работу в России, передаёт телеканал RT cо ссылкой на заявление компании. По словам руководства PayPal, это решение связано с началом военной операции, проводимой российской армией на Украине.

В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России, — заявил директор PayPal Дэн Шульман.

Ранее стало известно, что Apple Pay официально больше не работает в России в ответ на ситуацию на Украине. Американская компания Apple сперва также прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России и заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов. Однако спустя сутки после запрета продаж она вновь открыла свои магазины.

О приостановке сотрудничества с российскими партнёрами на фоне введения санкций объявила и американская финансовая компания American Express. На такой же шаг пошла компания Mastercard, она сообщила о блокировке доступа ряда финансовых институтов к платёжной системе в результате распоряжения о санкциях против РФ.

Международная платёжная система Visa также объявила о готовности соблюдать санкции Запада против России. Компания будет выполнять дополнительные ограничительные меры, которые могут быть применены в отношении Москвы.