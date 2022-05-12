В App Store отключили оплаты покупок с номера у «Мегафона», Yota и Tele2

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Компания Apple отключила оплату подписок и приложений в App Store со счетов мобильного телефона клиентов «Мегафона», Yota и Tele2. Такая возможность пока присутствует у пользователей МТС и «Билайна».

Apple ранее запретила пополнять баланс Apple ID с кошельков Qiwi. Платёжный сервис сообщил, что его клиенты временно не могут пополнять с кошелька балансы App Store и iTunes. Это произошло «в связи с решением поставщика услуги».

В марте Apple запретила добавлять новые карты «Мир» в свою систему оплаты, а уже добавленными картами нельзя было расплатиться. Тогда россияне подали на компанию в суд с требованием о возмещении морального вреда и «соразмерного уменьшения стоимости» устройств, на которых больше не работает ApplePay.