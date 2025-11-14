Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 07:15

Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки

Доцент Борисова: при выборе новогодней елки стоит убедиться в ее безопасности

Ёлочный базар Ёлочный базар Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
При выборе искусственной новогодней елки следует убедиться в ее безопасности, заявила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова. По ее словам, также важно сравнить цены на понравившиеся модели в разных магазинах и на маркетплейсах, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

Для подбора искусственной елки следует убедиться в ее безопасности: проверить на отсутствие запаха, уточнить, имеется ли обработка огнеупорным составом, проверить, что иголки не выпадают, а крепление конструкции у основания надежное. Затем важно сравнить цены в магазинах и на маркетплейсах. В частности, следует выбрать несколько производителей с наиболее понравившимися дизайнерскими решениями елок и посмотреть динамику цен по их товарам, — пояснила Борисова.

Также она добавила, что надо проверить параметры, которые должны соответствовать отведенному для товара месту в доме. По ее словам, следует ориентироваться на высоту потолков, уточнить диаметр елки и сопоставить его с размером места установки.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что новогодние елки из ПВХ-пленки являются наиболее экономичным вариантом для праздничного декора. По его словам, подобные изделия, несмотря на свою цену, выделяются длительным сроком службы.

