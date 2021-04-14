Россиянам понадобится год для возврата денег за туры в Турцию через суд

https://static.news.ru/photo/83b8258c-9460-11e9-9fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На перенос поездок в Турцию из-за отменённого авиасообщения согласились примерно 60–65% российских туристов. Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов считает, что это выгодно как самим путешественникам, так и туроператорам.

Как пишут «Известия», туристам предложили три варианта: перенести дату поездки, поменять направление или оформить возврат средств. Последний путь только через суд. Причём это не быстрый процесс — он занимает около года, отметил эксперт.

Он также объяснил, что сейчас туроператоры всё равно не в состоянии исполнить обязательства по предоставлению турпродукта или вернуть деньги. Также у них нет возможности заменить направление на привычные для россиян Таиланд, Грецию или Тунис.

Чтобы не обанкротиться и не вылететь в трубу, они предлагают клиентам единственный возможный вариант — перенести поездку в Турцию на более поздний период, — отметил Мохов.

По его словам, туристы чаще всего принимают эти условия.

Ранее NEWS.ru писал, что поездка на турецкий курорт обойдётся россиянам на 25% дороже в летние месяцы, чем в апреле-мае. Такое мнение выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.