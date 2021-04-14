Россиянам понадобится год для возврата денег за туры в Турцию через суд

На перенос поездок в Турцию из-за отменённого авиасообщения согласились примерно 60–65% российских туристов. Глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов считает, что это выгодно как самим путешественникам, так и туроператорам.
Как
Он также объяснил, что сейчас туроператоры всё равно не в состоянии исполнить обязательства по предоставлению турпродукта или вернуть деньги. Также у них нет возможности заменить направление на привычные для россиян Таиланд, Грецию или Тунис.
Чтобы не обанкротиться и не вылететь в трубу, они предлагают клиентам единственный возможный вариант — перенести поездку в Турцию на более поздний период, — отметил Мохов.
По его словам, туристы чаще всего принимают эти условия.
Ранее NEWS.ru писал, что поездка на турецкий курорт обойдётся россиянам на 25% дороже в летние месяцы, чем в апреле-мае. Такое мнение выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.