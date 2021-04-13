Туры в Турцию подорожают на 25%

https://static.news.ru/photo/8a92d70c-9ca2-11eb-92bd-96000091f725_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поездка на турецкий курорт обойдётся россиянам на 25% дороже в летние месяцы, чем в апреле-мае. Такое мнение выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В беседе с «Известиями» она отметила , что купить недорогой тур можно будет ещё в июне, но только если оперштаб не продлит запрет на полёты в эту страну из-за эпидемической обстановки.

А вот гендиректор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов отметил, что сейчас российских путешественников пытаются убедить перенести их туры на более поздние даты.

Если туристы перенесут поездки на июль-август, доплата будет существенной, поскольку это пик сезона. Другой возможный сценарий — путешественникам предложат перенос на следующий год, — отметил эксперт.

В случа переноса на следующий год рублёвый курс будет зафиксирован, а также сохранятся параметры туров — то есть их продолжительность, количество туристов, отель.

Условия возврата денег и переноса туров операторы определят самостоятельно, добавил эксперт.

Вернуть деньги при аннуляции тура в Турцию полностью не получится. Большинство россиян понесут убытки, выплачивая туроператорам штрафы «по фактически понесённым расходам», писал ранее NEWS.ru.