Россиянам не вернут деньги за туры в Турцию полностью

https://static.news.ru/photo/2a5ddfd6-db55-11e9-a53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Вернуть деньги при аннуляции тура в Турцию полностью не получится. Большинство россиян понесут убытки, выплачивая туроператорам штрафы «по фактически понесённым расходам».

Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Москва-24», лучше туры не аннулировать, а перенести сроки поездки. Есть ещё один вариант — найти альтернативное направление.

В случае аннулирования тура будут применяться, к сожалению, штрафные санкции по фактически понесённым расходам [...] аннулировать крайне невыгодно, — сказал он.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено из-за обострения эпидемической ситуации на курортах страны. Самолёты не будут выполнять рейсы с 15 апреля по 1 июня.

«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» пообещали вернуть пассажирам деньги билеты на отмененные рейсы «без применения штрафных санкций». Эксперты туристической отрасли советуют россиянам вместо Турции ехать на Кипр, на Кубань или в Крым.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» предложит пассажирам «вынужденные» условия обмена и возврата билетов в Турцию. Также там сообщили, что 13 и 14 апреля авиакомпания продолжит выполнение полётов по действующему расписанию.