«Аэрофлот» предложит «вынужденные» условия обмена билетов в Турцию

https://static.news.ru/photo/42e51a92-e942-11e9-856e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» предложит пассажирам «вынужденные» условия обмена и возврата билетов в Турцию. Такое решение было принято после приостановки оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Дёмин.

Как сообщил Дёмин, после решения об ограничении полётов в Турецкую Республику, в «Аэрофлоте» приняли ряд мер. Так, 13 и 14 апреля авиакомпания продолжит выполнение полётов по действующему расписанию. Кроме того, компания готова увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров, заменив тип воздушных судов на широкофюзеляжные.

Также «Аэрофлот» предложит своим пассажирам так называемые вынужденные условия обмена и возврата приобретённых билетов.

Обмен авиабилетов «Аэрофлота», включающих рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелёт на участке между Москвой и Стамбулом/Антальей или Санкт-Петербурга и Антальей оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня, мы предложим переоформление на новые даты — 13 или 14 апреля без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление (в том числе через Москву для перевозок между Санкт-Петербургом и Антальей), — приводит слова Михаила Дёмина агентство «Москва».

Кроме того, возврат билетов на рейсы между Москвой или Санкт-Петербургом и Турцией на даты между 15 апреля и 1 июня будет осуществляться без штрафных санкций.

Об ограничении авиасообщения между Россией и Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня в связи с неблагоприятными эпидемиологическими данными сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом писал NEWS.ru.