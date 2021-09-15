Россиянам объяснили, как сдать некачественный товар на экспертизу

Если продавец отказывается признавать дефект товара и не желает проводить экспертизу, потребитель сам может провести её, обратившись в стороннюю компанию. Если экспертиза покажет, что недостатков нет, заплатить за неё придётся покупателю, однако в остальных случаях платит продавец. О том, как сдать некачественный товар на экспертизу, россиянам рассказали в «Роскачестве».

В организации отметили, что продавец не имеет права заставить потребителя оплатить экспертизу до её результатов. При этом он может отказать в её проведении, если обращение было сделано по истечении гарантийного срока. Однако и из такой ситуации также есть выход: покупатель может сам оплатить экспертизу у сторонней компании. Если она докажет, что товар бракованный, продавец будет обязан вернуть деньги даже после истечения гарантийного срока.

Возврат средств возможен, если доказаны производственный брак, неправильная транспортировка или неаккуратное хранении в магазине — то есть в случае, когда покупатель не несёт ответственности за недостаток.

В качестве экспертов, которые могут подтвердить наличие дефекта, могут выступать специалисты, обладающие знаниями по предмету проведения экспертизы: это могут быть как частные, так и государственные экспертные учреждения. Найти список организаций, работающих по требуемому профилю, можно в Интернете.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов заявил, что в числе самых некачественных российских товаров, производители которых чаще других нарушают правила, оказались пельмени, мёд и школьная форма. Он отдельно коснулся вопроса лёгкой промышленности, в частности производства школьной формы. По мнению эксперта, до 87–88% продукции не соответствует маркировке: «это скафандры, ткань не дышала, не пропускала влагу».