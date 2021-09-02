Роскачество перечислило худшие товары в России

Глава Роскачества Максим Протасов заявил «Известиям», что в числе самых некачественных российских товаров, производители которых чаще других нарушают правила, оказались пельмени, мёд и школьная форма.

Действительно, есть те категории, которые пока не самые простые. И мы работаем с производителями. В их числе пельмени. Второй продукт, который могу назвать, — это, как ни странно, мёд. Мы гордимся своим мёдом, но у нас достаточно высокий уровень антибиотиков в мёде, — рассказал Протасов, перечисляя худшие товары.

При этом глава Роскачества отдельно коснулся вопроса лёгкой промышленности, в частности производства школьной формы. По мнению эксперта, до 87–88% продукции не соответствует маркировке: «это скафандры, ткань не дышала, не пропускала влагу».

Ранее стало известно, что Росимущество выступает за инициативу о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров и нереализованного конфискованного имущества. Замруководителя ведомства Алексей Пономарёв подписал письмо, где изложил своё согласие с доводами «Народного Фронта», который выступил с этой инициативой. В свою очередь в Росимуществе отметили, что готовы к проработке предложений.