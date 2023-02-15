Повар поделился лайфхаком, как предотвратить бегство молока на плите Повар Крюков: чтобы молоко не убежало с плиты, нужно не дать ему закипеть

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Чтобы молоко не убежало с плиты, необходимо держать его при температуре не более 95 градусов, рассказал в беседе с NEWS.ru шеф-повар и член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Он подчеркнул, что крайне важно следить за огнем и не давать молоку закипеть. Кроме этого, он посоветовал подбирать посуду под объем готовящейся жидкости.

Следите за тем, чтобы оно не убежало. Учитывайте, в какую посуду налили молоко, если 800 мл молоко разогреть в литровой емкости, оно в любом случае убежит. Не позволяйте молоку закипать, держите 90-95 градусов, тогда вряд ли убежит или пригорит, — отметил шеф-повар.

Чтобы молоко не пригорало на плите, Крюков советует изначально налить в кастрюлю немного воды и нагреть ее. Когда жидкость начнет закипать, посуду можно наполнять молоком. Разогревать его нужно исключительно на среднем огне, и постоянно следить за ним. Если же молоко подгорело, его можно отмыть кипятком.

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