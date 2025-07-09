Пудинг «Зебра» с ванилью и какао! Десерт без выпечки, а вкус как в кафе

Пудинг «Зебра» с ванилью и какао! Простой десерт без выпечки, а результат как в кафе. Ванильно-шоколадный пудинг — десерт, который легко приготовить дома из самых обычных ингредиентов. Две текстуры, два вкуса, один стакан — выглядит красиво. Можно легко подать гостям!
Ингредиенты
- Сахар — 100 г
- Мука — 3 ст. л.
- Какао — 3–5 ст. л.
- Молоко — 2 стакана
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Ванильный сахар — 2 ч. л.
Приготовление
- В сотейнике соедините сахар и муку, постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Варите смесь на среднем огне до загустения, затем снимите с плиты и вмешайте сливочное масло. Разделите массу на две части: в одну добавьте ванильный сахар, в другую — какао.
- Верните обе части на огонь и нагрейте ещё пару минут, пока пудинг не станет плотнее. Выложите поочерёдно в стаканчики слоями или раздельно. Охладите в холодильнике не менее часа.
Получается нежно, вкусно и красиво!
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