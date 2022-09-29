«Кот в мешке»: россиян предупредили об опасности разливного молока Диетолог Соломатина посоветовала кипятить разливное молоко

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При покупке разливного молока нужно быть уверенным в его качестве, иначе возникает риск купить «кота в мешке» и навредить своему здоровью, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, качество напитка зависит от производителя, бочки и бидонов, а купленное молоко лучше всего прокипятить дома.

Когда покупаем пастеризованное или стерилизованное молоко, там понятны сроки и состав. Когда приезжает бочка, тут кот в мешке. Такое молоко нужно кипятить, его качество сложно определить. Даже если это молоко брендовое и из ближайших хозяйств, все равно лучше его в любом случае прокипятить или как-то термически обработать перед употреблением, — сказала Соломатина.

Ранее терапевт и диетолог Татьяна Колосова объяснила причину непереносимости молока генетическими особенностями. Она отметила, что от непереносимости молока страдает около 20% жителей средней полосы и до 70% северного населения России. При этом те люди, кому противопоказано молоко, могут спокойно употреблять кисломолочные продукты.