Россиянам назвали способы поехать в санаторий бесплатно

https://static.news.ru/photo/5b424ca4-bb8c-11eb-b8c3-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв рассказал, как россияне могут получить бесплатную путёвку в санаторий. Для этого нужно относиться к льготным категориям граждан или иметь медицинские показания для поездки, сообщает URA.RU.

По словам эксперта, чтобы получить направление от врача на санаторно-курортное лечение, следует прийти на приём к терапевту, который при наличии показаний назначит врачебную комиссию. После этого нужно собрать требуемые медицинские справки, и комиссия в течение 20 дней примет решение о выдаче направления. Уточняется, что бесплатная путёвка обеспечена лишь в те санатории, где обслуживают полисы ОМС в порядке очереди.

Среди россиян, принадлежащих к льготным категориям, право на бесплатное санаторное лечение имеют разные социальные группы: дети-инвалиды до 18 лет с сопровождающим, несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий. Также претендовать на бесплатный отдых в санатории могут и дети от четырёх до восьми лет после операции, если им нужно восстановление.

Ранее президент Владимир Путин поручил продлить программу возврата части средств за покупку путёвок для путешествий по России до конца 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства поручил правительству выполнить это решение до 15 мая. В период летних каникул по программе россияне смогут получить 50% от цены путёвки в санаторий для детей или детский лагерь. Кроме того, часть денег смогут вернуть финалисты и победители конкурсов, олимпиад и других инициатив, которые проводит «Россия — страна возможностей».