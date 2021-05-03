Туристический кешбэк продлят до конца года

Рейтинг самых необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей возглавили холодильщик, автоколорист и грумер. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

От 175 тысяч рублей ежемесячно может зарабатывать холодильщик в Москве. Кандидату на эту должность предстоит диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения,...