Туристический кешбэк продлят до конца года

Президент Владимир Путин поручил продлить программу возврата части средств за покупку путёвок для путешествий по России до конца 2021 года, передаёт ТАСС.
Ранее продлить программу по возвращению 20% трат россиян на путешествия внутри страны предложил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
На предыдущий этап проекта правительство выделило два млрд рублей. По условиям программы туристического кешбэка, россияне могут вернуть четверть от затраченной на путешествие по России суммы, если его продолжительность составляет не менее двух ночей, а поездка была оплачена картой «Мир».