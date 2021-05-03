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Туристический кешбэк продлят до конца года

13:20, 03 мая 2021

Президент Владимир Путин поручил продлить программу возврата части средств за покупку путёвок для путешествий по России до конца 2021 года, передаёт ТАСС.

Ранее продлить программу по возвращению 20% трат россиян на путешествия внутри страны предложил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

На предыдущий этап проекта правительство выделило два млрд рублей. По условиям программы туристического кешбэка, россияне могут вернуть четверть от затраченной на путешествие по России суммы, если его продолжительность составляет не менее двух ночей, а поездка была оплачена картой «Мир».

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