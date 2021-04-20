Путин призвал до конца года возвращать 20% затрат на путешествия внутри РФ

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Глава РФ Владимир Путин предложил до конца 2021 года продлить программу по возвращению 20% трат россиян на путешествия внутри страны. Он также призвал возвращать родителям 50% стоимости путёвок на отдых детей в летних лагерях. 21 апреля лидер оглашает ежегодное послание Федеральному собранию.

Мероприятие проходит в 17-й раз в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Темы, которые поднимет Путин, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».