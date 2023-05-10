Россиянам дали советы, как вернуться в рабочий режим после майских выходных Диетолог Ноев посоветовала после майских праздников вернуться к здоровому питанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы быстрее вернуться к рабочему режиму после длинных майских выходных, необходимо повысить физическую активность, перенастроить сбившийся распорядок дня, а также пить больше воды и обратить внимание на питание, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

Как правило, майские выходные не обходятся без жареного мяса с большим количеством соуса, алкоголя, сладостей. Некоторые и вовсе уезжают в отпуск, где «все включено». Следствие этого — тусклая кожа, отеки, несколько лишних килограммов, а также сбившийся режим дня, — отметила специалист.

По ее словам, чтобы быстро преодолеть такие последствия отдыха, полезно будет увеличить ежедневную норму употребления воды до 30–40 мл на килограмм веса, а в рационе отдать предпочтение таким продуктам, как рыба, овощи, орехи, авокадо, мясо птицы без кожи, фрукты и кисломолочные продукты жирностью не более 3%. Также необходимо исключить из меню сладости и мучное, оставив цельнозерновой хлеб, но не более 30–50 г в сутки. Как отметила диетолог, в качестве альтернативы сладкому можно взять сезонные ягоды или небольшое количество сухофруктов.

Врач посоветовала принимать пищу три раза в день с небольшими перекусами в виде фруктов (не более 300 г в день) или орехов (30–40 г в день). Также лучше отказаться от еды после 19:00, а пару раз в неделю и вовсе не ужинать.

Выйти из режима длинных выходных также поможет возвращение к нормальному распорядку дня, продолжила врач. Так, ложиться спать нужно до 23:00, а вставать — не позже 09:00. Кроме того, ежедневно необходимо уделять время пешим и велосипедным прогулкам, с каждым разом повышая темп и расстояние.

Больше времени проводите на свежем воздухе. Кислород прекрасно оптимизирует метаболические процессы, — резюмировала нутрициолог.

Ранее тренер Максим Лихолетов рассказал об отсутствии связи похудения и количества выделяемого пота. Специалист отметил, что сбросить лишний вес удается за счет частоты пульса — он должен находиться на отметке 65–75% от максимальной.