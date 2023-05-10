Тренер развенчал популярный миф о похудении Тренер Лихолетов рассказал об отсутствии связи похудения и количества выделяемого пота

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество пота, который выделяется во время тренировок, никак не влияет на процесс похудения, развенчал популярный миф тренер Максим Лихолетов. В беседе с «Царьградом» специалист отметил, что сбросить лишний вес удается за счет частоты пульса — он должен находиться на отметке 65-75% от максимальной.

У большинства людей оптимальная частота пульса составляет 140-145 ударов в минуту. В этой связи самое эффективное упражнение для похудения — бег. Именно при беге пульс разгоняется до 145-150 ударов в минуту, — рассказал тренер.

Лихолетов предупредил, что для каждого человека эти значения индивидуальны. Делая упражнения, нужно придерживаться правила, что человек должен быть способен общаться во время физической нагрузки. Это позволит не перегружать себя. Рассчитать частоту пульса можно по формуле 0,6-0,7 x (220 — возраст). Тренировка должна длиться не менее 45 минут, чтобы оказывать нужный эффект.

По словам тренера, главная задача спортивных тренировок — это ускорение обмена веществ, который никак не связан с потением. Лихолетов предупредил, что в связи с этим похудеть в бане или в сауне также не получится.

Врач-диетолог Анастасия Ефимова ранее посоветовала для быстрого похудения и удержания веса включить в рацион цельнозерновые продукты, заменив ими белый рис, булку и макароны. По ее словам, цельные зерна предотвращают резкий подъем уровня сахара, а также содержат большое количество клетчатки и питательные вещества.