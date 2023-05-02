Названы способы быстро похудеть и удержать вес Диетолог Ефимова посоветовала включить в рацион цельнозерновые продукты для быстрого похудения

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Для быстрого похудения и удержания веса следует включить в рацион цельнозерновые продукты, заменив ими белый рис, булку и макароны, посоветовала врач-диетолог Анастасия Ефимова. В беседе с aif.ru специалист пояснила, что цельные зерна предотвращают резкий подъем уровня сахара, а также содержат большое количество клетчатки и питательные вещества. Кроме того, такие продукты надолго сохранят чувство сытости.

Как уточняет издание, также следует исключить из рациона сладкие напитки, в том числе соки и морсы. Обычно при подсчете калорий многие их не учитывают, но отказ от подобных напитков при этом может ускорить снижение веса. Диетолог рекомендует чаще есть фрукты и овощи, так как они снижают риски ожирения и хронических болезней. Желательно употреблять по пять порций ежедневно — можно включить их в основные приемы пищи.

Врач советует выбирать посуду меньшего размера, не отвлекаться на гаджеты во время приема пищи и пользоваться мерными ложками. По ее словам, это поможет сократить количество потребляемых калорий. При этом лучше ориентироваться на сигналы голода и насыщения. Также можно попробовать вести дневник питания. Ефимова пояснила, что он поможет оценить, какие изменения лучше всего внести в рацион.

Нутрициолог Марина Макиша ранее посоветовала сократить рацион до 500–1000 ккал в качестве разгрузочного дня. По ее словам, лучше всего составить рацион из белковых продуктов или выбрать для этого монопродукт.