Диетолог рассказала о скрытой опасности холодного кофе в жару

Диетолог рассказала о скрытой опасности холодного кофе в жару Диетолог Русакова заявила, что холодный кофе может вызвать ларингит в жару

Холодный кофе и другие напитки со льдом, выпитые в жаркую погоду, могут спровоцировать развитие ларингита и фарингита, заявила Pravda.Ru диетолог Дарья Русакова. Этот риск связан с большим перепадом температуры.

Некоторым людям опасно пить напитки со льдом в жару. У предрасположенных могут возникнуть заболевания дыхательных путей, ларингиты, фарингиты, — предупредила Русакова.

Врач добавила, что кофеин существенно влияет на водный баланс организма, а также сердечно-сосудистую систему. Напиток может повысить давление и вызвать обезвоживание, что особо опасно в жару.

Диетолог Нурия Дианова ранее отметила, что чаще всего после съеденного в экстремальную жару мороженого люди заболевают фарингитом. Порой болезнь сопровождается температурой.