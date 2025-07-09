Диетолог рассказала, как есть мороженое в жару без вреда здоровью

Диетолог рассказала, как есть мороженое в жару без вреда здоровью Диетолог Дианова посоветовала есть мороженое в помещении без кондиционера

В знойные дни лучше есть мороженое в помещениях, где выключен или отсутствует кондиционер, заявила «Ридусу» диетолог Нурия Дианова. Она напомнила, что это популярное лакомство не приводит к простуде само по себе.

Если употреблять мороженое в жаркой обстановке, в том числе на улице, то есть возможность получить обыкновенную простуду, если тело перегрето, — предупредила Дианова.

Она отметила, что чаще всего после съеденного в экстремальную жару мороженого люди заболевают фарингитом. Порой болезнь сопровождается температурой.

Нутрициолог Анна Дивинская ранее заявила, что энергомороженое опасно для детей, так как усиливает тревожность и может провоцировать агрессию. Кроме того, по ее словам, подобное лакомство может нарушать сердечный ритм и сон, а также ухудшать концентрацию внимания.