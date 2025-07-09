Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 16:50

Диетолог рассказала, как есть мороженое в жару без вреда здоровью

Диетолог Дианова посоветовала есть мороженое в помещении без кондиционера

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В знойные дни лучше есть мороженое в помещениях, где выключен или отсутствует кондиционер, заявила «Ридусу» диетолог Нурия Дианова. Она напомнила, что это популярное лакомство не приводит к простуде само по себе.

Если употреблять мороженое в жаркой обстановке, в том числе на улице, то есть возможность получить обыкновенную простуду, если тело перегрето, — предупредила Дианова.

Она отметила, что чаще всего после съеденного в экстремальную жару мороженого люди заболевают фарингитом. Порой болезнь сопровождается температурой.

Нутрициолог Анна Дивинская ранее заявила, что энергомороженое опасно для детей, так как усиливает тревожность и может провоцировать агрессию. Кроме того, по ее словам, подобное лакомство может нарушать сердечный ритм и сон, а также ухудшать концентрацию внимания.

мороженое
лакомства
простуда
диетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Притащившего гранату в рязанский бар сотрудника заключили под стражу
Милонов раскрыл, почему в Италии бойкотировали «отмену» Гергиева
Минпромторг решил поставить ценам «вилку»
Составлен список артистов РФ, которые собирали деньги для Украины
Гардероб как способ заботы о себе: почему одежда больше, чем просто вещь
«Лед тронулся»: Райкина объяснила, почему Гергиева позвали в ЕС
Схватка крысы и стаи птиц за кусок хлеба попала на видео
Не осталось даже «попок»! Малосольные огурцы хрустящие
СК показал работу следователей на месте падения дронов в Курске
Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру
Назван размер скидки при покупке квартиры в новостройке за наличные
«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Дальше
Самое популярное
Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.