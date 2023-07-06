Россиянам дали совет, как избавиться от укачивания в транспорте Терапевт Кабаненко посоветовала использовать леденцы, чтобы избавиться от укачивания в транспорте

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Избавиться от укачивания в транспорте можно, рассасывая во время поездки леденец или дольку лимона, рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко. В разговоре с «Москвой 24» она пояснила, что этот способ усилит выработку слюны и снизит ощущение тошноты. Также для этого подойдет жвачка.

Находясь в транспорте, можно рассасывать леденец, жевать жвачку, есть небольшое количество кислых продуктов, например дольку лимона. Это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты, — пояснила специалист.

Кроме того, врач рекомендует не читать и не смотреть в экраны гаджетов, чтобы не увеличивать нагрузку на глаза и вестибулярный аппарат. Кабаненко отметила, что в машине лучше сидеть на переднем сиденье, в автобусе занять место ближе к водителю, а в самолете или на корабле расположиться в носовой части. Не следует наедаться перед дорогой, чтобы снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это снизит риск возникновения тошноты или рвоты. Также перед поездкой следует выпить лекарство с дименгидринатом.

Терапевт объяснила, что укачивание происходит из-за разнонаправленных сигналов в мозг, которые он получает от несогласования между глазами и вестибулярным аппаратом. В мозг поступает информация, что тело находится в движение, но глаза при этом видят, что человек остается на месте, и не передают импульс. Укачивание может быть вызвано чувствительной нервной системой. Кабаненко советует готовить вестибулярный аппарат с помощью упражнения.

Оно состоит из двух этапов: сначала нужно покружиться на месте. Затем идет тест на равновесие: надо закрыть глаза, поднять одну ногу и пальцем достать до кончика носа. Важно делать это регулярно, — уточнила специалист.

Терапевт предупредила, что чаще всего с проблемой укачивания в транспорте сталкиваются жители мегаполисов. Это связано с отсутствием движения, физических нагрузок и стрессами.

Психотерапевт Жанна Гарданова ранее порекомендовала переключаться на внешние факторы при панической атаке в самолете. По словам специалиста, для этого можно воспользоваться бумажным пакетом, чтобы подышать, или умыться холодной водой.