Психотерапевт рассказала, что делать при панических атаках в самолете Психотерапевт Гарданова посоветовала воспользоваться бумажным пакетом при панической атаке в самолете

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При панической атаке в самолете важно переключиться на любой внешний компонент и отвлечься, рассказала NEWS.ru психотерапевт доктор медицинских наук Жанна Гарданова. По ее словам, для этого можно воспользоваться бумажным пакетом, чтобы подышать, или умыться холодной водой.

В самолете мало пространства для действий, однако в таком случае нужно перевести мысли на что-то другое. Например, можно попить холодной воды, умыться, можно взять расческу и укалывать пальчики зубчиками, главное — переключиться на любой внешний компонент и отвлечься. Также можно взять бумажный пакет, если есть под рукой, если нет, можно просто собрать ладони и подышать, — посоветовала психотерапевт.

Кроме того, Гарданова посоветовала переключить внимание на процесс глотания и съесть корочку хлеба или сухарик. По ее словам, при применении этих методов физиологически включается определенный рефлекс и снижается частота сердцебиения.

Панические атаки проявляются высоким состоянием тревоги. У людей повышается сердцебиение, появляется чувство нехватки воздуха, повышается давление. Это проявление вегетативных компонентов, после включается второй когнитивный компонент — это мысли. То есть человек начинает прислушиваться к своим ощущениям в теле и включает мысли. И если у человека мысли очень быстро формируются и подтверждают страх, то запускается круг, то есть эти компоненты друг друга сменяют, — объяснила Гарданова.

Ранее психолог Марина Философ рассказала, что пережить паническую атаку страдающим клаустрофобией поможет выход в открытое пространство. Эксперт добавила, что если покинуть помещение самостоятельно не получается, то следует обратиться за помощью к окружающим. Она посоветовала найти спокойное место для отдыха и сосредоточиться на своем дыхании.