Россиянам с клаустрофобией объяснили, как пережить паническую атаку Психолог Философ: чтобы пережить паническую атаку при клаустрофобии, нужно выйти на улицу

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Психолог Марина Философ рассказала NEWS.ru, что пережить паническую атаку страдающим клаустрофобией поможет выход в открытое пространство. Эксперт добавила, что, если покинуть помещение самостоятельно не получается, то следует обратиться за помощью к окружающим. Она посоветовала найти спокойное место для отдыха и сосредоточиться на своем дыхании.

Покиньте тесное помещение. Постарайтесь выйти туда, где вам достаточно места, где вы будете чувствовать себя свободным. Если самостоятельно выйти не можете, попросите помощи. При первых признаках начала паники расскажите о своей проблеме тем, кто находится рядом, — сказала Философ.

Специалист также рекомендовала принять при необходимости успокоительное средство по назначению врача. По ее словам, причины клаустрофобии не совсем понятны, но предполагается, что она может быть связана с травматическими событиями в прошлом.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что внезапная потеря массы тела может указывать на развитие в организме онкологических заболеваний, туберкулеза или сахарного диабета первого типа. Эксперт пояснила, что резкая потеря веса говорит о метаболическом процессе с большой затратой энергии. Специалист порекомендовала при таком состоянии обратиться к врачу, чтобы установить точную причину происходящего.