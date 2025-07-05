В Госдуме раскрыли, что Трамп сделал бы с Украиной на месте России

В Госдуме раскрыли, что Трамп сделал бы с Украиной на месте России Депутат Шеремет: Трамп сравнял бы Украину с землей на месте России

Президент США Дональд Трамп сравнял бы Украину с землей в ситуации, аналогичной СВО, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, Трамп действует решительно в плане защиты интересов США.

Мы видим, как Трамп решительно действует, защищая интересы собственной страны даже от мнимого агрессора, находящегося за тысячи километров от них. Уверен, в похожей ситуации с Россией президент Америки без всякой патетики сравнял бы угрожающую неонацистскую Украину с землей, не оставив ей даже малейшего шанса оказать сопротивление, — добавил Шеремет.

До этого Дональд Трамп признал успешность действий России в противодействии санкционному давлению. Американский президент охарактеризовал Владимира Путина как профессионального политика. В ходе состоявшейся 3 июля беседы между лидерами значительное внимание было уделено обсуждению санкционных вопросов.

Ранее британские СМИ сообщили о разработке администрацией Трампа стратегии по ускоренному разрешению украинского кризиса. Основными компонентами данного плана являются восстановление диалога с Россией и оказание давления на Киев через угрозу прекращения военной поддержки.