Двухлетний ребенок оказался в больнице после атаки ВСУ Губернатор Сальдо: из-за обстрела ВСУ в Херсонской области пострадал ребенок

В Херсонской области за последние 24 часа в результате обстрелов, осуществленных Вооруженными силами Украины, пострадал двухлетний ребенок, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, малыша доставили в больницу.

В пгт. Новотроицкое в результате сбросов с БПЛА получил ранение и был госпитализирован ребенок 2023 года рождения, — сообщил губернатор.

Ранее на левобережной территории Херсонской области зафиксированы артиллерийские обстрелы, осуществленные украинскими вооруженными формированиями. За одни сутки было зарегистрировано 37 атак. Под удар попали девять населенных пунктов региона.

До этого Владимир Сальдо допустил возможность вывода украинских войск с правобережной части региона. При этом он подчеркнул, что в настоящее время подобные предположения являются преждевременными. По мнению Сальдо, реализация такого сценария возможна лишь при наличии соответствующих военных и политических решений. Также руководитель сказал, что на текущий момент обсуждать эту перспективу не представляется целесообразным.