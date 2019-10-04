https://static.news.ru/photo/42040072-e814-11e9-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Танкер «Михаил Лазарев» Фото: Александр Сафронов/Администрация Приморского края

Торжественная церемония поднятия государственного флага России состоялась 6 октября на новом танкере «Михаил Лазарев» у причала Морского вокзала во Владивостоке.

Далее судно проследует к месту своей работы. Танкер «Михаил Лазарев» выйдет на маршруты акватории Северного морского пути.

Судно станет выполнять задачи по перевозке народно-хозяйственных грузов в рамках проекта «Новый порт» компании «Газпром нефть» незамедлительно после церемонии имянаречения, — передаёт ТАСС слова председателя совета директоров компании «Совкомфлот» Сергея Франка.

Танкер получил название в честь путешественника и мореплавателя Михаила Лазарева, кавалера орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Георгия IV класса за выслугу лет, командующего Черноморским флотом и одного из первооткрывателей Антарктиды.

Как ранее писал News.ru, сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» прошли скандинавские проливы Каттегат, Скагеррак и вышли в Северное море. Военные корабли покинули Балтийск 1 октября и взяли курс в Индийский океан.