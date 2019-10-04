https://static.news.ru/photo/8dc261dc-e75d-11e9-bc56-fa163e074e61_660.jpg Корабль «Ярослав Мудрый» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» прошли скандинавские проливы Каттегат, Скагеррак и вышли в Северное море. Военные корабли покинули Балтийск 1 октября и взяли курс в Индийский океан.

На переходе морем экипаж СКР «Ярослав Мудрый» и вспомогательные суда флота провели учения по прохождению «узкости», занятия с вахтенными офицерами и штурманскими специалистами, — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Кроме того, сторожевик «Ярослав Мудрый» отработал плановые задачи по организации противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны.

Как писал News.ru, глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки сообщил о совместных военно-морских учениях, которые в скором времени проведут Иран, Россия и Китай. Они пройдут на севере Индийского океана и в Оманском заливе. Шалтуки подчеркнул, что совместные учения ВС страны с РФ и КНР состоятся впервые со времён Исламской революции, которая произошла в 1979 году.