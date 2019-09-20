https://static.news.ru/photo/4bf0f344-dc5a-11e9-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ali Mohammadi/Xinhua/Global Look Press

Совместные военно-морские учения в скором времени проведут Иран, Россия и Китай. Об этом 21 сентября сообщил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки.

Он подчеркнул, что совместные учения ВС страны с РФ и КНР состоятся впервые со времён Исламской революции, которая произошла в 1979 году.

Они пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе, — цитирует Шалтуки ТАСС.

Других подробностей глава Генштаба ВС Ирана на привёл.

Как ранее писал News.ru, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Вашингтону стоит признать неудачу санкционной политики США. Дипломат отметил, что в новых мерах «нет ничего нового — это старые санкции в новом виде».

Накануне Штаты объявили о введении ограничительных мер против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана. Вашингтон обвиняет Тегеран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Новые меры президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал «самыми суровыми» за всё время.