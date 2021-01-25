Российские пользователи Telegram сообщили о массовых блокировках

https://static.news.ru/photo/60fb5614-5e52-11eb-888d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько десятков российских пользователей Telegram сообщили, что мессенджер заблокировал их аккаунты и не даёт им зайти в приложение.

Как передаёт телеканал «Дождь», о блокировке семи пользователей рассказал в соцсети председатель Либертарианской партии Ярослав Конвей. В комментариях к его посту о такой же проблеме заявили ещё четверо. Официальный аккаунт Telegram попросил прислать их номера телефонов, чтобы разобраться в ситуации.

Политик Роман Юнеман, сообщивший о блокировке «десятков аккаунтов» членов и сторонников его движения, предположил, что мессенджер блокирует тех, кто накануне отправлял жалобы на Telegram-канал «ОППОзнание», в котором публикуются данные людей, вышедших на акции протеста. О блокировке нескольких сотрудников и волонтёров сообщили также в «ОВД-Инфо».

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп — младший, сын ушедшего с поста президента США Дональда Трампа, пояснил, почему отдал предпочтение мессенджеру Павла Дурова Telegram. Об этом сын Трампа рассказал в своём Telegram-канале. Среди факторов, из-за которых его выбор пал на мессенджер Дурова, Трамп-младший назвал предоставление в Telegram равных возможностей для представителей всех политических сил и отсутствие в мессенджере «чисток консерваторов», которые есть в сервисах-конкурентах.

Неделю назад у Дональда-младшего было всего около 300 тысяч подписчиков, однако за семь дней этот показатель вырос до 540 тысяч. Однако самым читаемым аккаунтом сына Трампа в соцсетях до сих пор является его Twitter, на который подписаны 6,6 млн человек.