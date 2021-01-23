Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram

Дональд Трамп-младший, сын ушедшего с поста президента США Дональда Трампа, пояснил, почему отдал предпочтение мессенджеру Павла Дурова Telegram.
Об этом сын Трампа рассказал в своём Telegram-канале. Среди факторов, из-за которых его выбор пал на мессенджер Дурова, Трамп-младший назвал предоставление в Telegram равных возможностей для представителей всех политических сил и отсутствие в мессенджере «чисток консерваторов», которые есть в сервисах-конкурентах,
Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram... Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями. Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть, — заявил сын Дональда Трампа.
Неделю назад у Дональда-младшего было всего около 300 тысяч подписчиков, однако за неделю этот показатель вырос до 540 тысяч. Однако самым читаемым аккаунтом сына Трампа в соцсетях до сих пор является его Twitter, на который подписаны 6,6 млн человек.
Интересно, что Twitter уже проводил «чистку» и в отношении Трампа-младшего — блокировал его аккаунт за твиты, которые, по мнению руководства сервиса, противоречили политике платформы.
Как сообщал NEWS.ru, некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ранее через суд потребовала у корпорации Apple удалить из онлайн-магазина приложений App Store мессенджер Telegram, которым якобы активно пользовались участники беспорядков на Капитолийском холме. Отмечается, что администрация мессенджера не фильтрует потенциально опасные и призывающие к насилию сообщения.
Позднее Павел Дуров заявил, что модераторы Telegram заблокировали сотни призывов к насилию во время беспорядков в Вашингтоне в начале января.