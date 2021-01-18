Дуров заявил о блокировке в Telegram сотен призывов к беспорядкам в США

https://static.news.ru/photo/6f9ac8be-59c8-11eb-831f-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Модераторы Telegram заблокировали сотни призывов к насилию во время беспорядков в Вашингтоне в начале января. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

В начале января команда модераторов Telegram начала получать все большее количество сообщений об общественной деятельности, связанной с действиями граждан США. Команда действовала решительно, пресекая американские каналы, пропагандирующие насилие. Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию, — написал Дуров в своём канале.

По словам основателя сервиса, Telegram приветствует мирные дебаты, но условия пользования запрещают распространение публичных призывов к насильственным действиям.

Ранее стало известно, что некоммерческая организация Coalition for a Safer Web через суд потребовала у корпорации Apple удалить из онлайн-магазина приложений App Store мессенджер Telegram, которым якобы активно пользовались участники беспорядков на Капитолийском холме. Отмечается, что администрация мессенджера не фильтрует потенциально опасные и призывающие к насилию сообщения.

Как сообщал NEWS.ru, из онлайн-магазина App Store ранее исчезло приложение Parler, которое использовали сторонники президента США Дональда Трампа. Его убрали из доступа 9 января. До этого руководство Apple грозило удалить популярную у консерваторов соцсеть из-за призывов к насилию на фоне беспорядков в Капитолии.