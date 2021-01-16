В США потребовали удалить Telegram из App Store

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Некоммерческая организация из США Coalition for a Safer Web подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из App Store. В заявлении в окружной суд Северной Калифорнии говорится, что администрация мессенджера не стала предотвращать экстремистские переговоры перед штурмом Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Об этом сообщает Washington Post. Издание отмечает, что обращение НКО в суд о якобы экстремистском контенте Telegram преследует целью заставить Apple действовать против мессенджера так же, как против Parler.

Глава НКО — бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг — считает Telegram распространителем высказываний, разжигающих ненависть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из онлайн-магазина App Store исчезло приложение Parler, которое использовали сторонники президента США Дональда Трампа. Его убрали из доступа 9 января. До этого руководство Apple грозило удалить популярную у консерваторов соцсеть из-за призывов к насилию на фоне беспорядков в Капитолии.