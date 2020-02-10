https://static.news.ru/photo/826119be-4c02-11ea-8167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сибирское отделение Российской академии наук разработает с китайскими коллегами программу по вопросам борьбы с последствиями вспышки коронавируса нового типа, рассказал заместитель председателя СО РАН Михаил Воевода.

Есть опыт разработки пассивных вакцин на основе крови переболевших, и сейчас по крупицам СО РАН собирает этот набор компетенций, и китайские коллеги говорят, что они готовы рассмотреть вопрос формирования совместной программы, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Врачи из КНР уверены, что тесты на наличие коронавируса часто показывают ложноотрицательный результат. По мнению академика Ванг Чен, только 30-50% случаев заболевания диагностируются верно. Таким образом фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение китайского коронавируса в мире обойдётся экономике РФ в 0,1-0,2 процентных пункта роста. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Чиновник отметил, что эпидемия пневмонии негативно отразится на доходах России от нефти. По его словам, «объемы потребления уже не восстановятся, всё равно будут меньше, чем в прошлом году».