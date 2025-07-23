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23 июля 2025 в 15:37

Роспотребнадзор раскрыл данные о заболевших штаммом коронавируса «Стратус»

Роспотребнадзор: в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом «Стратус»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В России выявлено 114 случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус» (XFG), сообщает Роспотребнадзор. По его данным, большинство таких случаев приходится на Москву.

На данный момент в РФ выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву — 54%, также образцы были отобраны из других регионов. Первый случай заболевания в РФ был обнаружен 24 апреля 2025 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, образцы отобраны из Магаданской, Московской, Вологодской, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Свердловской, Челябинской и Иркутской областей, Алтайского края и Республики Алтай, ХМАО, ЯНАО и Петербурга, сообщил ТАСС завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, новый вариант коронавируса появился путем слияния подвариантов LP.8.1.2 и LF.7. Его основными характеристиками специалист назвал высокую заразность и в основном легкие симптомы, которые похожи на другие варианты «Омикрона».

«Стратус» не вызывает более тяжелого заболевания по сравнению с предыдущими штаммами. Однако он быстро распространяется. Текущий риск для общественного здоровья специалисты расценивают как низкий, заключил Хафизов.

Ранее стало известно, что в Великобритании начал активно распространяться новый вариант COVID-19 — штамм XFG «Стратус». Этот вариант отличается уникальным симптомом — выраженной охриплостью голоса.

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