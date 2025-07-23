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23 июля 2025 в 17:44

Инфекционист назвала симптомы нового подвида коронавируса

Инфекционист Мескина заявила, что новый подвид COVID-19 вызывает осиплость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый подвид коронавируса — стратус можно распознать по осиплости голоса и крупу — воспалению дыхательных путей, заявила «Вечерней Москве» инфекционист Елена Мескина. Она отметила, что симптомы этого штамма в целом схожи с COVID-19.

Последняя модификация коронавируса часто поражает гортань, у пациентов наблюдаются осиплость голоса и даже круп — острое воспаление верхних и нижних дыхательных путей, — уточнила Мескина.

Заболевшие также испытывают сильную боль в горле и голове, а также повышение температуры тела. По словам врача, подобные признаки наблюдаются при ассоциации вирусов, когда простуда вызвана сразу несколькими возбудителями.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили, что новые штаммы коронавируса, в том числе стратус, могут быстро мутировать. В связи с этим специалисты призвали не расслабляться — внимательнее следить за здоровьем и соблюдать меры защиты.

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