https://static.news.ru/photo/fbd6353a-e8c6-11e9-bb70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор призвал не покупать произведённые и упакованные в домашних условиях продукты. Как сообщили в ведомстве, они могут быть опасны для организма человека.

Производители в домашних условиях, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта. Уже на этапе создания продукт, изготовляемый кустарным способом, может быть заражён возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и так далее, а значит, является потенциально опасным для здоровья, — говорится в сообщении организации.

Специалисты объяснили, что на предприятиях к производству, фасовке и хранению продуктов предъявляются самые жёсткие требования. Там тщательно следят за мойкой и дезинфекцией оборудования, на что зачастую не обращают внимания в домашних условиях. Кроме того, заводы проходят плановые проверки контрольно-надзорных органов и несут ответственность за каждый произведённый продукт.

Ещё одна причина не покупать продукты с рук — отсутствие у продавцов медкнижки, которая является своего рода гарантией безопасности потребителя, отмечает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным министерствам разобраться в информации, которую публикуют на этикетках товаров. Цель — добиться запрета на фальшивые данные. С инициативой летом 2019 года выступило Роскачество.