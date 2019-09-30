https://static.news.ru/photo/8074e13e-e394-11e9-b743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным министерствам разобраться в информации, которую публикуют на этикетках товаров. Цель — добиться запрета на фальшивые данные.

С инициативой летом 2019 года выступило Роскачество. Дело в том, что сейчас производители используют такие наименования, как «ключевая вода», «горный мед», «целебный продукт», «натуральный» или «традиционный» и т.п., но подтверждать эти свойства они не обязаны. Защитники прав потребителей попросили правительство проработать вопрос о внесении изменений в техрегламент о маркировке пищевой продукции, чтобы устранить проблему недостоверной информации.

Вице-премьер направил поручение разобраться в ситуации в Минсельхоз. Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Роспотребнадзором рассматривает предложения Роскачества, сообщили РБК в министерстве.

Ранее глава Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать специальную систему ветсертификации в молочной отрасли «Меркурий» для выявления пальмового масла в молочных продуктах, писал News.ru.