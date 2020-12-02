Рособрнадзор запустил навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/528ab0a2-3544-11eb-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для помощи учащимся в подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ) появился специальный навигатор.

Навигатор ГИА (Государственная итоговая аттестация) размещеён в специальном разделе на сайте Рособрнадзора. Он содержит актуальную информацию о проведении экзаменов в 2020-2021 учебном году, а также включает ссылки на полезные материалы и аннотации к ним.

Понимая все сложности учебного процесса в условиях пандемии, мы подготовили этот навигатор, чтобы облегчить выпускникам и их учителям поиск нужной информации для подготовки к экзаменам, — приводит ТАСС слова руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он добавил, что представленные материалы будут полезны как для организации занятий в классе, так и для самостоятельной подготовки.

Как сообщал NEWS.ru, Рособрнадзор не намерен в 2021 году отменять ОГЭ. При этом ведомство предлагает сократить число сдаваемых предметов с четырёх до трёх. Согласно инициативе, учащиеся 9-х классов будут сдавать два обязательных предмета и один по выбору. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, на данный момент ведомство ведёт консультации с Минпросвещения РФ по этому вопросу.

Также до конца года ведомство планирует определить сроки и формат ЕГЭ для учащихся 11-х классов.