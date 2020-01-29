результатам,на сайте организации, в пасте «Семейные секреты» был обнаружен загуститель, не указанный в составе. Помимо этого, производитель указал на упаковке продукта некорректную информацию об уровне соли и умолчал о наличии консервантов.

Не прошла проверку и паста бренда «Кормилица». В ней было обнаружено превышающее в 1,5 раза норму количество консервантов. По итогам экспертизы томатная паста «Семейные секреты» и «Кормилица» попали в чёрный список Росконтроля.

Продукция марок Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров» была признана безопасной.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Росконтроля проверили образцы спагетти из твёрдых сортов пшеницы нескольких брендов. Больше всего нареканий вызвали «Роллтон» и «Маркет Перекрёсток».