https://static.news.ru/photo/68a55d2c-c4a9-11e9-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества проверили 30 моделей электрических чайников от 23 производителей, среди которых Россия, Польша, Китай и Турция, и выяснили, какие модели обладают наибольшим количеством дефектов. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Цена исследуемых устройств варьировалась от 487 до 7880 рублей. Объём — от одного до двух литров. Проверяли чайники по 159 показателям качества и безопасности.

Самыми проблемными у бытовых приборов оказались фильтр и шкала измерения воды. Фильтр чаще всего трудно было снять, у некоторых моделей он и вовсе отсутствовал. Шкала измерения подводила тем, что по ней не всегда можно было определить, сколько в чайник налили воды.

Почти все модели прошли испытания на безопасность. Исключением стал чайник марки «Эльбрус», у которого не сработал выключатель при выкипании воды. У прибора Delta Lux (DL-1057) была обнаружена протечка воды. Чайник популярной бюджетной марки Scarlett (SC-EK18P44) «порадовал» тем, что из-под кнопки у него выходил пар. У устройства BBK модели EK 1705S при кипении выплёскивалась вода.

Все исследуемые приборы не выделяют опасных химических соединений. Однако в некоторых чайниках были обнаружены органические образования, способные окисляться и образовывать в организме вредные вещества.

Среди них BBK, если оставить в нём воду на 12 часов, Centek (СТ-1068) при втором кипячении и Scarlett при первом.

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